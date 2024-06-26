طقس صيفي رطب يرافقنا... اليكم تفاصيل الطقس

يؤثر على لبنان طقس صيفي رطب وحار، يترافق مع استقرار بدرجات الحرارة ساحلا، في وقت تكون مرتفعة في المناطق البقاعية والجبلية.

يُذكر أن درجات الحرارة ستعاود انخفاضها نهاية الاسبوع.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٧ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : قليل السحب مع تشكل ضباب على الجبال

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: قليل السحب مع تشكل سحب منخفضة مع تشكل ضباب خفيف على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢١ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل.

الجمعة: قليل السحب مع تشكل سحب منخفضة مع تشكل ضباب خفيف على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ٢١ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل.