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وزير الخارجية الروسي: ندعو المجتمع الدولي إلى تنبيه إسرائيل للآثار المدمرة لامتداد الصراع إلى لبنان

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دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، "المجتمع الدولي إلى تنبيه إسرائيل للآثار المدمرة لامتداد الصراع إلى لبنان"، مشيرا الى ان "مخاطر اتساع رقعة الصراع إلى لبنان قائمة وعلى المجتمع الدولي الاعتراف بالنهج الكارثي لإسرائي".
في سياق منفصل، اشار الى ان "كرة إصلاح مجلس الأمن نضجت، والخطوة الأساسية تتمثل في توسيع تمثيل آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية".
ورأى أنه "من الواضح أن المسار الأميركي للإبقاء على الهيمنة مسار محكوم عليه بالفشل على الرغم من أنه من المرجح أن تظل الولايات المتحدة أحد المراكز العالمية"، لافتا إلى أن "النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة لا تزال تؤمن بصورة عمياء بالاستثناء الأميركي الوهمي، وليس هناك أدنى شك في أن هذا المسار للإبقاء على الهيمنة، بأي ثمن، محكوم عليه بالفشل".
واضاف، "حتى لو ظلت الولايات المتحدة في المستقبل المنظور أحد مراكز العالم، وهذا هو الحال على الأرجح، فهذا لا يعني على الإطلاق أن هذا سيحدث في إطار الحفاظ على نظام عالمي يتمحور حول أميركا".

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