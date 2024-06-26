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مذكرة إدارية بإقفال جميع المؤسسات العامة يوم الإثنين 8 تموز بمناسبة رأس السنة الهجرية

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صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، مذكرة إدارية بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذلك يوم 8/7/2024.
وجاء في نص المذكرة: "استناداً للمرسوم 15215 تاريخ 27/5/2005 وتعديلاته الذي يحدد الأعياد والمناسبات الرسمية، وبسبب مُصادفة تاريخ رأس السنة الهجرية عطلة في الإدارات العامة، تُقفل كل الادارات العامة والمؤسسات والبلديات يوم الإثنين الواقع فيه 8/7/2024".

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