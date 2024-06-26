الجيش الإسرائيلي بدأ التوجه إلى الشمال... "لحظة الحسم" مع لبنان اقتربت؟

ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "التقديرات تشير إلى الاقتراب من لحظة الحسم مع لبنان".

وأشارت الى أن "الجيش بدأ نقل قواته إلى شمال البلاد قرب الحدود اللبنانية".

وكانت "الحدث"، قد ذكرت، اليوم الأربعاء، أن "ألمانيا تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فورا".

وكانت "سكاي نيوز"، قد أفادت، اليوم، بأن "الخارجية الهولندية تحث مواطنيها على مغادرة لبنان بسبب خطر التصعيد على الحدود مع إسرائيل".

وتستمر المواجهات على الحدود الجنوبية بين حزب الله و الجيش الإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول الماضي، حين أعلن الحزب دخول المعركة نصرةً وإسناداً لأهل غزة