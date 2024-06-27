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لبنان

5 إصابات في الغارة الإسرائيلية ليلا على النبطية وتدمير مبنى مؤلف من طابقين تدميرا كاملا

صيدا اون لاين

أدى العدوان الجوي الذي تعرضت له مدينة النبطية مساء اليوم الى وقوع 5 اصابات بين المواطنين، وتدمير مبنى مؤلف من طابقين تدميرا كاملا والحاق اضرار بعشرات المنازل والسيارات. وهذه هي الغارة الاولى بالطيران الحربي التي تتعرض لها مدينة النبطية منذ بدء العدوان الاسرائيلي في 7 تشرين الاول من العام الماضي.
فقد شنت المقاتلات المعادية قرابة العاشرة من مساء اليوم غارة جوية عنيفة مستهدفة مبنى مؤلف من طابقين في حي المشاع في مدينة النبطية، ودمرته بالكامل. وحولت الغارة المنطقة المحيطة بالمبنى المستهدف الى ساحة حرب حقيقية، حيث غطت سحب الدخان والغبار المنطقة وعلت صرخات الاستغاثة من المباني والمنازل التي تضررت وتحطم زجاجها، فضلا عن تضرر العديد من السيارات في الحي.
وفورا حضرت الى المكان سيارات الاسعاف التابع للدفاع المدني والهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية والصليب الاحمر واسعاف النبطية وعملوا على نقل 5 اصابات من المدنيين الى مستشفيات المنطقة.

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