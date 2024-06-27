اردوغان اتهم الدول الغربية بدعم هجوم اسرائيلي محتمل ضد لبنان: للتضامن مع لبنان

اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الدول الغربية بدعم هجوم اسرائيلي محتمل ضد لبنان، واوضح في كلمة له أمام نواب حزبه في البرلمان، "يبدو أن إسرائيل التي دمرت غزة تحول الآن أنظارها الى لبنان. ونرى أن الدول الغربية تدعم إسرائيل في الكواليس".

ولفت اردوغان الى ان "خطط رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لتوسيع الحرب إلى المنطقة ستؤدي إلى كارثة كبيرة". واوضح "إنه لأمر خطر للغاية ومؤسف أن تكون الدول التي تتحدث عن الحرية وحقوق الإنسان والعدالة رهينة شخص مريض عقليا مثل نتانياهو"، داعيا "الدول الأخرى في المنطقة إلى التضامن مع لبنان".

كذلك، حذر وزير الخارجية التركي اليونان وقبرص من "أخذ مسافة" من النزاع بين إسرائيل وحماس، قائلا إن قبرص والجزر اليونانية "تستخدم في عمليات" ضد قطاع غزة.

وفي اتصال هاتفي الاربعاء، شكر رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية للرئيس التركي مواقفه.