السفارة الأميركية في بيروت ذكّرت مواطنيها بضرورة إعادة النظر في السفر إلى لبنان
ذكّرت السفارة الأميركية في بيروت، المواطنين الأميركيّين بـ"ضرورة إعادة النّظر في السّفر إلى لبنان"، مشيرةً إلى أنّ "البيئة الأمنيّة تبقى معقّدة، ويمكن أن تتغيّر بسرعة".
كما ذكّرت في بيان، مواطني الولايات المتّحدة الأميركيّة بـ"مراجعة إرشادات السّفر الحاليّة للبنان"، لافتةً إلى أنّ "الحكومة اللبنانية لا تستطيع ضمان حماية المواطنين الأميركيّين من اندلاع أعمال العنف والصّراع المسلّح بشكل مفاجئ". وأكّدت أنّ "على المواطنين الأميركيّين في لبنان عدم التوجّه إلى جنوب لبنان أو منطقة الحدود اللّبنانيّة- السّوريّة أو مخيّمات اللّاجئين".