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لبنان

السفارة الأميركية في بيروت ذكّرت مواطنيها بضرورة إعادة النظر في السفر إلى لبنان

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ذكّرت ​السفارة الأميركية في بيروت​، المواطنين الأميركيّين بـ"ضرورة إعادة النّظر في السّفر إلى ​لبنان​"، مشيرةً إلى أنّ "البيئة الأمنيّة تبقى معقّدة، ويمكن أن تتغيّر بسرعة".
كما ذكّرت في بيان، مواطني الولايات المتّحدة الأميركيّة بـ"مراجعة إرشادات السّفر الحاليّة للبنان"، لافتةً إلى أنّ "​الحكومة اللبنانية​ لا تستطيع ضمان حماية المواطنين الأميركيّين من اندلاع أعمال العنف والصّراع المسلّح بشكل مفاجئ". وأكّدت أنّ "على المواطنين الأميركيّين في لبنان عدم التوجّه إلى جنوب لبنان أو منطقة الحدود اللّبنانيّة- السّوريّة أو مخيّمات اللّاجئين".

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