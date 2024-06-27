السفارة الأميركية في بيروت ذكّرت مواطنيها بضرورة إعادة النظر في السفر إلى لبنان

ذكّرت ​السفارة الأميركية في بيروت​، المواطنين الأميركيّين بـ"ضرورة إعادة النّظر في السّفر إلى ​لبنان​"، مشيرةً إلى أنّ "البيئة الأمنيّة تبقى معقّدة، ويمكن أن تتغيّر بسرعة".

كما ذكّرت في بيان، مواطني الولايات المتّحدة الأميركيّة بـ"مراجعة إرشادات السّفر الحاليّة للبنان"، لافتةً إلى أنّ "​الحكومة اللبنانية​ لا تستطيع ضمان حماية المواطنين الأميركيّين من اندلاع أعمال العنف والصّراع المسلّح بشكل مفاجئ". وأكّدت أنّ "على المواطنين الأميركيّين في لبنان عدم التوجّه إلى جنوب لبنان أو منطقة الحدود اللّبنانيّة- السّوريّة أو مخيّمات اللّاجئين".