"أقوياء زيادة عن اللزوم"... قاسم: التهديدات تحفزنا

أكد الشيخ نعيم قاسم، اليوم الخميس، أن "المقاومة في لبنان حصلت على شرعيتها من ثلاثية الإنجاز "الالتفاف الشعبي، التحرير، الانتصارات المتتالية على الجيش الإسرائيلي".

وقال، خلال احتفال تأبيني في بيروت: "ثلاثية الإنجاز أتت من ثلاثية العمل وهي "الشعب، الجيش، المقاومة"، إذاً نحن أمام ثلاثيتين ومن كانت له هذه النتائج لا يمكن أن يسأل عن مشروعية عمله".

وتابع قاسم، "نحن نعترف كحزب الله أننا أقوياء، وهل القوة تهمة؟! يعتبروننا أقوياء زيادة عن اللزوم! نعم نحن أقوياء بشعبيتنا وأقوياء بنبل أدائنا، أقوياء بتضحياتنا الكثيرة التي نقدمها قربة إلى الله تعالى من أجل الإنسان والأرض وفي سبيل الجهاد".

وأشار، إلى أن "من يستنكر قوتنا فهذا لأنَّه ضعيف، ولن يصبح قوياً بهذا الاستنكار".

وسأل: "هل تريدون أن تكونوا أقوياء مثلنا؟ هذا لا يحصل بالاعتماد على الأجنبي ولا بالتمنيات ولا بمهاجمتنا، راجعوا أفكاركم وقرارتكم السياسية وطريقة أدائكم في البلد".

وختم قاسم: "نحن لن نترك تهديدات إسرائيل تؤثر سلباً علينا على الإطلاق بل لا أخفي إذا قلت لكم أنها تحفزنا على المزيد من الاستعدادات احتياطاً، ولكن هذه تهديدات فارغة من المحتوى ولن تنال إسرائيل بالتهديد ما لم تنله في الميدان وإذا نزلت إلى الميدان فستحصد المزيد من الخسائر إن شاء الله".