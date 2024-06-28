صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

عربي دولي

بلينكن: واشنطن فرضت عقوبات جديدة تستهدف إيران ردا على "التصعيد النووي المستمر"

صيدا اون لاين

ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تستهدف إيران ردا على "التصعيد النووي المستمر".
واوضح بلينكن بانه "خلال الشهر الماضي أعلنت إيران خطوات لتوسيع برنامجها النووي على نحو لا يشير إلى أغراض سلمية موثوقة". وأضاف "نحن ملتزمون بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ومستعدون لاستخدام كل عناصر القوة لضمان تحقيق هذا الالتزام".
وتستهدف العقوبات الجديدة ثلاث شركات مقرها الإمارات اتهمتها الولايات المتحدة بالتورط في نقل النفط الإيراني أو منتجات بتروكيماوية، وذلك بالإضافة إلى 11 سفينة مرتبطة بها.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت دول مجموعة السبع إيران من المضي قدما في برنامج التخصيب النووي، وقالت إنها مستعدة لاتخاذ تدابير جديدة إذا نقلت طهران صواريخ باليستية إلى روسيا.

اقرأ أيضا

مش عم يعرفو كيف بدن ياخدو مصاري من الأهل.. بدعة جديدة للمدارس !

منصّة "صيرفة": جريمة الـ3.23 مليار دولار

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي من كتيبة 931 في لواء ناحال خلال معارك في جنوب قطاع غزة

أميركا تؤكد وقوفها إلى جانب لبنان!

وفاة وفاء سليمان البوبو، الدفن ظهر يوم الجمعة في 28 حزيران 2024

بلينكن: واشنطن فرضت عقوبات جديدة تستهدف إيران ردا على "التصعيد النووي المستمر"

تم نسخ الرابط