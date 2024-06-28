تفوق قيمته المليون دولار... منزل أسطورة كرة القدم "مرتعًا للصوص"!

بات منزل الأسطورة بيليه، أعظم لاعب في تاريخ البرازيل، في ساوباولو مرتعاً للمشردين واللصوص بعدما هجرته العائلة عقب وفاته أواخر 2022، إذ تم سرقة كل شيء بما في ذلك الأدوات الصحية بحمامات المنزل.

وكان المنزل القريب من شاطئ برنامبوكو مقراً للأسطورة الذي فاز بكأس العالم 3 مرات منذ مطلع الثمانينيات الميلادية، بعدما ترك أميركا وقرر البقاء بجانب عائلته.

والتقطت عدسات موقع "آيستو" البرازيلي صوراً للمنزل الذي تفوق قيمته مليون دولار أميركي وهو في حالة يرثى لها، رغم كبر مساحته، إذ يحتوي على عشرات الغرف بالإضافة إلى صالة سينما وستودي موسيقي وذلك عندما قرر الراحل دخول عالم الغناء.

وعرف بيليه الكثير من الذكريات في هذا المنزل، إذ عقد بعض زيجاته فيه، وقضى فيه بعض الوقت مع شريكته الأخيرة مارسيا أوكي التي بقيت إلى جانبه حتى أغمض عينيه للمرة الأخيرة.

وأظهرت الصور حوض السباحة الكبير وهو متسخ للغاية، إلى جانب حوض "جاكوزي" مكسر، بينما سطا اللصوص على دورات المياه وسرقوا منها كل شيء حتى المواد الصحية.

وفارق بيليه الذي اختارته اللجنة الأولمبية الدولية أفضل رياضي في القرن الماضي، الحياة شهر ديسمبر 2022، بعد معاناة مع مرض السرطان عن 82 عاماً.