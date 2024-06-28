بالصور: نازح سوري اختار " التلطيش " على كورنيش الخراب في صور فكان مصيره " مؤسفاً" !!

يبدو ان نازحاً سورياً لم يكن على علم بخطورة ان يقوم " بالتلطيش" على كورنيش الخراب في صور، فأبناء الحارة القديمة في المدينة " ما في معهم مزح" في مثل هذه الامور و" دمهم حامي"، لكن الواقعة وقعت واقدم هذا النازح على التحرش لفظياً بعدد من الفتيات فما كان من شباب الحارة الا ان لقنوه درساً في الاخلاق مستخدمين العديد من "وسائل الاقناع" الشديدة التأثير !!

النازح المذكور وتحت وطأة الضرب الشديد الذي تعرض له حاول الفرار واختار ان يقفز من منطقة مرتفعة على كورنيش الخراب فسقط على صخور المنطقة الصلبة مما ادى الى اصابته بشكل بالغ.

فرق الاسعاف التابعة لكشافة الرسالة قامت بنقل المتحرش الجريح الى احد مستشفيات.