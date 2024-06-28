تحليل لـ"بنك أوف أميركا": أسعار الذهب يمكن أن ترتفع لتصل إلى 3000 دولار للأونصة في خلال 12 إلى 18 شهرًا

أجرى "بنك أوف أميركا" تحليلًا أظهر أنّ أسعار الذهب يمكن أن ترتفع لتصل إلى 3000 دولار للأونصة في خلال 12 إلى 18 شهرًا.

وقد زاد طلب المستثمرين بشكل ملحوظ على المعدن الأصفر في العام 2023 ، حيث شكل تراكم السبائك الخاصة وشرائها من قبل المصارف المركزية ما نسبته 49 بالمئة و 43 بالمئة من المشتريات على التوالي، حسب ما أشار بنك الاستثمار.

من ناحية أخرى وعلى الرغم من ذلك، يشهد نمو الطلب الكلي تباطؤًا، بسبب الانخفاض في الأصول تحت الإدارة لدى صناديق الاستثمار المتداولة الاستدانة مثل SPDR Gold Trust.

يذكر أنّ الاستطلاع الأخير الذي أجراه مجلس الذهب العالمي يشير إلى استمرار الحاجة إلى الذهب بين السلطات النقدية. فيما تظل مشتريات المصرف المركزي عاملًا حاسمًا في دعم أسعاره.