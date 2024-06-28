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لبنانيون يصنعون أسلحتهم بأنفسهم

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لفت صاحب أحد متاجر بيع أسلحة الصيد إلى أن عددًا من اللبنانيين بدأوا بتصنيع أسلحة فردية خاصة لضمان أمنهم الذاتي بسبب غلاء الأسلحة المعروضة داخل السوق السوداء أو لناحية صعوبة الحصول عليها.
ويقول صاحب المتجر لـ"لبنان24" أن البعض بات يستغني عن بنادق الصيد ذات العنق الطويلة، خاصة بعد ارتفاع أسعار رصاص الصيد، حيث يقومون بقص هذه العنق إلى حد تتساوى مع فرد صغير، وذلك من خلال عملية محددة يتم خلالها التخلص من السبطانة (الجزء الأمامي من البندقية) لتصغيرها وجعلها أكثر قابلية للحمل والاستخدام بشكل مشابه للمسدسات.
وحسب الخبراء فإن هذه العملية تحتاج لتعديلات دقيقة ينفذها مختصون يمتلكون مهارة ومعرفة فنية

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