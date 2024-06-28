تصاريح "جنونية" تُشعل أسعار المحروقات... والآتي أعظم!

بعد التراجع الكبير التي شهدته أسعار المحروقات خلال الفترة الماضية, سجّلت الأسعار اليوم الجمعة إرتفاعاً ملحوظاً, إذ أن سعر مادة البنزين ارتفع 17 ألف ليرة لبنانية, والمازوت 26 ألف ليرة, الأمر الذي يشير بأن الأسعار خلال الأيام المقبلة ستأخد مسارًا تصاعديًا، فما أسباب هذا الإرتفاع؟

في هذا الإطار, وصف ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا, في حديث إلى "ليبانون ديبايت", أن "الإرتفاع الذي حصل على أسعار المحروقات اليوم "جنوني", ويعود السبب وراء ذلك هو إرتفاع أسعار النفط العالمية".

واعتبر أن "التصاريح "الجنونية" لبعض زعماء دول العالم, أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية, الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار المحروقات في لبنان, وأدى إلى إرتفاعها اليوم بهذا الشكل".

وشدّد على أن "لا أحد يعلم كيف ستكون الأسعار في الجداول المقبلة, إذ أن الأسعار تتعلّق حتماً بالتطورات", معتبراً أن "التوترات ستؤدي إرتفاع سعر برميل النفط العالمي, وعليه الأرقام تشير إلى أن الأسعار تتجه نحو الإرتفاع في الفترة المقبلة".

ولفت إلى أن "مبيع مادة البنزين على ماكينات الدولار في المحطات وصل اليوم الثلاثاء إلى 17.92 دولار, أما المازوت فقد سجّل 16.48 دولار, وذلك بحسب جدول الطاقة الذي صدر اليوم الجمعة عن وزارة الطاقة على سعر دولار 89.700 ليرة لبنانية".

وتمنّى أبو شقرا, أن "يكون هناك تسوية للصراعات في المنطقة, وبأن لا تتوسّع الحرب في لبنان, على اعتبار أن أي نكسة وأي ضربة ستؤدي إلى إرتفاعات على أسعار النفط العالمية, كما حصل اليوم, الأمر الذي انعكس وبشكل سلبي على الأسعار في الداخل اللبناني".

يذكر أن تغيير الأسعار وفق السعر العالمي ينعكس على جدول تركيب الأسعار مرتين من كل أسبوع, الثلاثاء والجمعة.

وجاءت الأسعار اليوم الجمعة على الشّكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 1607.000 (17000+)

- بنزين 98 أوكتان: 1647.000 (17000+)

- المازوت: 1478.000 (26000+