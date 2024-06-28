هيام عمّار نجم خرجت ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

هيام عمّار نجم (من مواليد عام 2005، سوريّة)

التي غادرت، بتاريخ 26-5-2024، منزلها الكائن في محلّة القبّة -طرابلس، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة القبّة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 386184-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.