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هيام عمّار نجم خرجت ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

هيام عمّار نجم (من مواليد عام 2005، سوريّة)
التي غادرت، بتاريخ 26-5-2024، منزلها الكائن في محلّة القبّة -طرابلس، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة القبّة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 386184-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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