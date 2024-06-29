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ترامب: أميركا ستعود قوية حينما يرحل بايدن عن الرئاسة والكل يعلم أنه خرج من المنافسة بعد المناظرة

صيدا اون لاين

رأى المرشح الجمهوري والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن المناظرة مع الرئيس الأميركي جو بايدن "كانت أول انتصار ضد الرئيس الأسوأ في تاريخ البلاد وعلينا أن ننتصر عليه".
ولفت، في تصريح، إلى أنه "لا أحد يحترم بايدن في العالم وهو ما انعكس على مكانة الولايات المتحدة الأميركية"، معتبرا أن "بايدن يظهر أنه يدعم إسرائيل بينما أصبح فلسطينيا"، وذلك في إشارة إلى تعامله مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال ترامب: "بايدن لم يصمد 90 دقيقة خلال المناظرة كيف سيصمد لأربع سنوات مقبلة".
وأشار إلى أن "بايدن منح أوكرانيا أكثر من 40 مليار دولار من أموال شعبنا"، موضحا أن "الولايات المتحدة ستعود قوية حينما يرحل بايدن عن الرئاسة".

ورأى أن "الكل يعلم أن بايدن خرج من سباق المنافسة الانتخابية بعد المناظرة".

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