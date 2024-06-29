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رياضة

قبل مواجهة الدنمارك... جديد إصابة روديجر

صيدا اون لاين

تلقى دفاع ألمانيا دفعة إيجابية كانت في أمسّ الحاجة إليها صباح اليوم الجمعة حيث شارك قلب الدفاع أنطونيو روديجر في الجلسة التدريبية الأخيرة للفريق قبل مباراة دور الـ16 في بطولة أمم أوروبا 2024 ضد الدنمارك.
وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة روديجر بعد تعرضه لإصابة في الفخذ في مباراة فريقه الأخيرة بالمجموعة أمام سويسرا، لكن من المتوقع أن يشارك أساسيًا أمام الدنمارك يوم غد السبت، بشرط عدم وجود رد فعل بعد جلسة التدريب يوم الجمعة.
ومع إيقاف شريك قلب الدفاع جوناثان تاه بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية أمام الفريق السويسري، فمن المرجح أن ينضم إلى روديجر في الدفاع نيكو شلوتربيك، الذي حل محل تاه بعد مرور ساعة من حصوله على إنذار.
وسيلتقي الفائز من مباراة السبت مع إسبانيا أو جورجيا في ربع النهائي.

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