"إساءات عنصرية للاعبين"... وتحرّكٌ للاتحاد الأميركي لكرة القدم!

أدان الاتحاد الأميركي لكرة القدم الإساءات العنصرية التي تعرض لها لاعبوه عبر الإنترنت بعد الهزيمة بنتيجة 2-1 أمام بنما في كأس كوبا أميركا.

وأشار الاتحاد الأميركي لكرة القدم إلى أنه، "لا يوجد مكان على الإطلاق في اللعبة لمثل هذا السلوك البغيض والتمييزي".

وأضاف، "هذه التصرفات ليست غير مقبولة فحسب، بل تتعارض أيضًا مع قيم الاحترام والشمولية التي نتمسك بها كمنظمة".

وكان تيم ويا، وهو أسود البشرة، أحد اللاعبين الذين استهدفتهم الإساءات، وحصل المهاجم الأمريكي على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 18 بعد أن لكم لاعب بنما في مؤخرة الرأس في حادث خارج الكرة.

وتقدمت الولايات المتحدة على الرغم من البطاقة الحمراء، لكنها أدركت التعادل بعد أربع دقائق قبل أن تحسم بنما الفوز بهدف في الدقيقة 83.