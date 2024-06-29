تعليقاً على المناظرة... زوجة بايدن: جو ليس شاباً

كشفت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن، عن رد فعلها على أداء الرئيس جو بايدن أمام الرئيس السابق دونالد ترامب في المناظرة الرئاسية.

وقالت جيل بايدن لمجموعة من المؤيدين في حفل لجمع التبرعات في نيويورك: "دعونا نتحدث عن المناظرة، لأنني أعلم أن الأمر يدور في أذهانكم، كما قال جو في وقت سابق اليوم، فهو ليس شابا"، وأضافت أنه قال لها بعد المناظرة: "تعلمين يا جيل، لا أعرف ما حدث لم أشعر أنني بحالة جيدة".

وأضافت أنها ردت عليه بقولها: "انظر يا جو، لن ندع 90 دقيقة تحدد السنوات الأربع التي قضيتها كرئيس"، وهي الملاحظة التي قوبلت بالتصفيق.

وتابعت: "ما يعرف زوجي كيف يفعله هو قول الحقيقة، وعندما يسقط جو، ينهض جو من جديد، وهذا ما نفعله اليوم."