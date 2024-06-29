كوبا أميركا: فينيسيوس يتألّق

عوضت البرازيل تعادلها الافتتاحي المخيب أمام كوستاريكا، وحققت فوزاً سهلاً على باراغواي 4-1 في لاس فيغاس الأميركية، في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم.

وسجل لحاملة اللقب 9 مرات، فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني (35، 45+5) والشاب سافيو (43) ولوكاس باكيتا (65 من ركلة جزاء)، فيما سجل للفريق الخاسر عمر ألديريتي (48).

وأضاع باكيتا ركلة جزاء في الدقيقة 31 من المباراة، لكن سرعان ما سجل فينيسيوس الهدف الأول للسامبا بعد دقائق قليلة.

انتهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة وسط سيطرة برازيلية واضحة، ومع انطلاق الشوط الثاني سجلت باراغواي هدفا، لكن باكيتا عاد وسجل ركلة جزاء هذه المرة ليقضي على أي آمال للخصم في العودة.

ورفعت البرازيل رصيدها إلى 4 نقاط ضمن المجموعة الرابعة، التي شهدت فوزاً ثانياً لكولومبيا على حساب كوستاريكا 3-0 وضمانها إحدى بطاقتي التأهل من المجموعة إلى ربع النهائي.