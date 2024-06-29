رئيس المنطقة التربوية جنوباً: طلاب الشهادة الثانوية العامة يقاومون بامتحاناتهم اليوم تربوياً

اعتبر رئيس المنطقة التربوية في محافظة الجنوب احمد صالح " ان انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة الرسمية هذا العام اتخذت طابعاً استثنائياً في ظل الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية الحدودية .

ووصف صالح اجواء الامتحانات اثر جولته على بعض المراكز في صور وصيدا ب " الاجواء المريحة للطلاب نتيجة طرح اسئلة الامتحانات بشكل يراعي اوضاعهم وحالتهم النفسية.

وقال صالح " كما وجد مقاومون يدافعون عن حدود الوطن هناك طلاب الشهادة الثانوية يؤدون اليوم المقاومة التربوية بامتحاناتهم رغم الظروف الامنية الصعبة التي يشهدها الجنوب على وجه الخصوص ولبنان بشكل عام ، كحال الطالبة اسراء دباجة في مركز ثانوية العباسية التي حضرت صباحاً نزولاً تحت رغبة الوزير الحلبي ورغبتنا ر جميعاً لمساندتها في تقديم امتحانها رغم استشهاد والدها بالامس وتشييعه اليوم في مسقط راسه في بنت جبيل.

واعلن صالح " ان محافظة الجنوب التي تضم 29 مركزاً لشهادة الثانوية بفروعها الاربعة : اجتماع واقتصاد ، اداب وانسانيات ، علوم حياة ، وعلوم عامة توزعت على مستوى اقضيتها في صيدا وقضاء صيدا الزهراني 16 مركزا ، صور 12 , وجزين مركز واحد ، اما عدد المرشحين الذين ادوا امتحاناتهم اليوم فقد بلغ 5470 مرشحاً من اصل 5624 مرشحاً ، وسجل عدد الغياب ب 154 منهم بنسبة قدرت ب3 بالمئة.

وقال صالح انه " وضمن خطة الطوارئ التي وضعتهاوزارة التربية جراء الاوضاع الامنية غير المستقرة على الحدود اللبنانية الجنوبية تم اعتماد استقبال اي مرشح من بلدات الجنوب المحاذية لقرى المواجهات بعد افادة المنطقة التربوية بالتحاقه، مشيرا الى " ان خطوة الجهوزية الاوسع التي تمت على هذا الصعيد تجهيز ثلاثة مراكز اضافية في الزهراني لما يشكله من نقطة التقاءوسطية ، و غرف احتياطية في كل المراكز، كما عملنا في اطار الاجراءات الاحترازية السريعة على استحداث بنك للمعلومات عن الطلاب والمراقبين والاساتذة في كل مركز للامتحانات وارقام هواتفهم بطريقة تمكننا في حال استجد اي طارئ امني او قصف مفاجئ لا سمح الله عبر ارسال رسائل نصية تحدد نقلهم الى مراكز اكثر اماناً لسلامتهم واكمال اختبارهم باجواء افضل.

وتابع صالح " شددنا على المراقبين والاساتذة في جميع المراكز "ضرورة تامين الراحة النفسية للطالب الذي عليه بالمقابل التحلي بالوعي والانضباط ليكون هذا الاختبار مثالاً للنزاهة التي تليق بنا وبمقاومتنا ووطننا لنرفع من اهمية التعليم ومن شأن هذه الشهادة الرسمية.

وحول التحاق تلامذة بمدارس في مدينة صيدا جراء الاوضاع في قراهم المتاخمة للمواجهات اوضح صالح انه " على مستوى الجنوب هناك سبع مدارس في بلدات حدودية اقفلت بسبب الظروف الامنية ، توزع طلابها في ثانويات اماكن سكنهم جنوباً، لكن لوائح احصاء اعدادهم موجودة لدى وزارة التربية.

واعلن صالح " ان المركز التربوي للبحوث اجرى دراسة احصائية لسقوف الدروس التي علمتها كل المدارس وخاصة في الجنوب وتم بنتيجتها وضع مستوى طرح الاسئلة التي ستنسحب معاييرها على مراكز الامتحانات كافة ، انطلاقاً من حرص وزارة التربية على تامين العدالة بين الطلاب في كل لبنان.

والجدير ذكره ان 44 طالباً من اصل 101 قسم الطلبات الحرة لشهادة البريفيه المتوسطة انهوا امتحاناتهم بالتزامن مع الشهادة الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية ،والتي استمرت على مدى اربعة ايام من الاثنين وحتى يوم الخميس الماضي .