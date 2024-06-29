"يعاني من انفصام بالشخصية"... تعميم صورة المفقود بسام شحادي

صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة بلاغ جاء فيه: "بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة المفقود: بسام محمد شحادي (من مواليد عام 1983، فلسطيني)".

وأضاف, "الذي غادر بتاريخ 27-6-2024 منزله الكائن في محلة جدرا، ولم يَعُد لغاية تاريخه، علما انه يعاني من انفصام بالشخصية ومن نوبات هوس".

وتابع البلاغ, "لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر السعديات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 995013-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات".