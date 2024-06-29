"المستقبل" يقطع الطريق على بهاء الحريري ويطلق اشارات انتخابية من زحلة

يبدو نشاط امين عام تيار "المستقبل" احمد الحريري لافتاً في عدد من المناطق، في حراك يبدو انه استعدادٌ التيار الأزرق للإنتخابات النيابية قبل سنتين من موعدها. علماً ان مراقبين يرون في حراك احمد الحريري محاولة لسد الفراغ الذي ولّده غياب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن لبنان، للتأكيد إلا سماح لأحد ان يستفيد من غيابه، خصوصاً ان هناك محاولات يقوم بها شقيق الحريري بهاء لجذب مناصري "المستقبل"، والإيحاء بأنه وريث "الحريرية السياسية"، لكن حراك امين عام "المستقبل" يعني ان لا مساحة سيتركها "الشيخ سعد" لشقيقه الذي يكرّر محاولاته، بعد فشل المحاولة السابقة منذ ما قبل سنتين، اثر تعثّره في فرض اي معادلة انتخابية.

وبالتزامن مع حراك بهاء، كان احمد الحريري يطلّ من البقاع، ويجول بين العائلات الروحية، ويُرسل اشارات تصبّ في مسار التحالفات الآتية في الانتخابات النيابية، كان ابرزها تجاه النائب السابق سيزار معلوف في زحلة، حيث وصفه الحريري بالنائب السابق والحالي والقادم، بحضور لافت لممثلي التيار الوطني الحر النائب سليم عون وحزب الكتائب النائب السابق ايلي ماروني الذي وصفهما الحريري ايضاً بالأصدقاء.

ويحتل البقاع في حسابات التيار الأزرق اولوية، لوجود مقاعد نيابية اساسية تشكّل ثقلاً له، ويمكن له ان يضخّ الزخم السياسي في تلك المناطق البقاعية، وتحديدا في دائرتي زحلة والبقاع الغربي.

وبحسب المعلومات فإن حراك تيار المستقبل سيصبّ في صالح الجهوزية الدائمة لإحتضان اي خطوة ينوي رئيس التيار سعد الحريري ان يقوم بها، عندما تحين لحظة عودته إلى ممارسة الحياة السياسية.