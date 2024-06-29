حمدان يؤكد: لا تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في غزة

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، السبت، إنه "لم يتم إحراز أي تقدم في محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل بشأن حرب غزة".

وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي من بيروت, "نؤكد مجددا أننا في حركة حماس جاهزون للتعامل بإيجابية مع أي صيغة تضمن بشكل أساسي ومباشر وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا من قطاع غزة، وصفقة تبادل حقيقية".

وتابع, "ما ينقل عن الإدارة الأميركية يأتي في سياق ممارسة الضغوط المختلفة على الحركة، حتى توافق على الورقة الإسرائيلية كما هي دون تعديل عليها".