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طقس صيفيّ يسيطر على لبنان مع انخفاض في درجات الحرارة... إليكم التفاصيل

صيدا اون لاين

يؤثّر طقس صيفيّ على لبنان مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصًا جبلًا وبقاعًا.

وتؤدي تيارات غربية رطبة إلى طقس رطب ساحلًا، مما يزيد من الشعور بالحرّ وتشكل سحب منخفضة وضباب على المرتفعات خصوصًا القريبة من السواحل.

وترتفع درجات الحرارة مجددًا، منتصف الاسبوع.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالًا
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٦ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض إلى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين :
غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا في الداخل.

الثلاثاء:
غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل.

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