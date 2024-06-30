الراعي: نتمنى لو أن المتعاطين بالشأن السياسي يسارعون للاهتمام بشؤون الشعب وينتخبون رئيسًا وفقًا للدستور

لفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال ترؤّسه قدّاسًا إلهيًّا في كنيسة الصّرح البطريركي في بكركي، إلى "أنّنا نصلّي من أجل إيقاف الحرب في غزة وجنوب لبنان، وإحلال سلام عادل وشامل فيهما"، مشدّدًا على أنّ "إلاهنا إله سلام وأخوة لا إله حرب".

وأشار إلى أنّ "الحرب تدمّر جنى الأعمار، تقتل المواطنين المسالمين، وتهجّر الآمنين من بيوتهم. وفي الحرب ليس من رابح، بل الجميع خاسرون"، مركّزًا على "أنّنا نصلّي إلى إله السّلام والأخوّة، كي يمُسّ ضمائر أمراء الحرب ويحوّلهم إلى فاعلي سلام، ففي الحرب الكلّ خاسرون وضعفاء".

وشدّد الرّاعي على "أنّنا كم نتمنّى لو أنّ الّذين يتعاطون الشّأن السّياسي يدركون أنّهم مدعوّون ليقدّسوا ويتقدّسوا في عملهم السّياسي، لأنّه بالأساس هو فنّ شريف موجّه لخدمة الشّخص البشري، ولإنمائه بكّل أبعاده، ولتوفير العدالة والسّلام والاستقرار الأمني بمؤسّسات الدّولة النّظاميّة، فيسارعون إلى الاهتمام بشؤون الشّعب الاجتماعيّة الاقتصاديّة والأمنيّة، وينتخبون رئيسًا للجمهوريّة وفقًا للدّستور الواضح والصّريح، ما يعيد ثقة المواطنين بشخص الرّئيس وبمؤسّسات الدّولة الدّستوريّة".