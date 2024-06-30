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الدفاع المدني يحذر من خطر الغرق بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والتيارات المائية

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نظرًا لما يشهده الشاطىء اللبناني اليوم من ارتفاع الأمواج تزامنًا مع سرعة الرياح ونشاط في حركة التيارات البحرية بتأثير من تسارع حركة المد والجزر، شددت المديرية العامة للدفاع المدني لرواد الشاطىء على ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة عند التوجه إلى البحر، سيما بعد أن تكررت حوادث الغرق في الاونة الأخيرة.
ودعا الى عدم التسرع من قبل بعض المندفعين لإنقاذ من هم بخطر داهم، ما قد يعرضهم لخطر الغرق بدورهم بسبب افتقارهم الى الخبرة المطلوبة للتمكن من التدخل في حالات مماثلة.
وذكّرت المواطنين والمقيمين والسائحين بالاتصال على الرقم ١٢٥ لطلب المساعدة عند الضرورة.

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