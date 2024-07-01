صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
رسالتان اساسيتان لزيارة ميقاتي الثانية الى الجنوب واستحقاقات انتخابية تؤثر على المشهد اللبناني الجزيرة عن مصادر إسرائيلية: نحو 20 صاروخا أطلقت اليوم على بلدات المجلس الإقليمي لإشكول في وسط غلاف غزة الحدّ الأدنى للبقاء على قيد الحياة: لبنان يطلب 2.72 مليار دولار من المانحين استقرار في درجات الحرارة حتى الأربعاء... اليكم تفاصيل الطقس بعد أن هبطت اضطرارياً... انتهاء أزمة الطائرة الإسرائيلية في تركيا محامي ضحية "صفعة" عمرو دياب يتنحى عن القضية لهذا السبب

منوعات

محامي ضحية "صفعة" عمرو دياب يتنحى عن القضية لهذا السبب

صيدا اون لاين

قال المحامي المصري أحمد سيد فرغلي، دفاع الشاب سعد أسامة، صاحب "واقعة الصفعة" من الفنان عمرو دياب، إنه تنحى عن الدفاع عن الشاب في القضية بعد خلاف بينهما.
وأوضح المحامي في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، أنه "المحامي الوحيد الذي حصل على وكالة الشاب المصفوع لرفع قضية ضد المطرب الكبير عمرو دياب، لكن بسبب تدخل أقارب الشاب في القضية أعلن اعتذاره عن الوكالة والتوكيل والتنحي تماما عن القضية".
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن "خلافات وقعت بين المحامي والشاب سعد أسامة، بسبب شروط التعاقد وطلب المحامي الحصول على الثلث من التعويض الذي يحصل عليها الشاب المصفوع من المطرب عمرو دياب، والتعهد بعدم الظهور في الإعلام بكافة وسائله، أو إدلاء تصريحات إلا من خلال الرجوع إليه، الأمر الذي رفضه الشاب المصفوع وأنهى التعاقد مقابل الحصول على مبلغ مالي".
هذا وكشف رئيس نادي الزمالك المصري السابق مرتضى منصور، في وقت سابق، تفاصيل عرض خليجي قيمته مليونا دولار للدفاع عن الشاب. قائلا: "لا تربطني بـ عمرو دياب علاقة شخصية، لكن تواصل معي شخص سعودي وعرض مبلغ مليوني دولار مقابل أترافع عن الشاب سعد أسامة.. هو سأل الناس من أشهر محامي في مصر وقالو له مرتضى منصور.. هذه حملة ممنهجة على عمرو دياب".
وأضاف مرتضى منصور: عمرو دياب أخطأ لأن رد فعله كان سريعا وعنيفا.. كما أن الشاب سعد أسامة أخطأ عندما أمسك بالفنان عمرو دياب على المسرح"، موضحا أن "المطرب كان يؤدي عمله، وأن الشاب أخطأ عندما طلب منه التصوير خلال أدائه عمله".

اقرأ أيضا

محامي ضحية "صفعة" عمرو دياب يتنحى عن القضية لهذا السبب

"توفيت وابنتها إثر سقوط السقف"... بلدية الغبيري: ندعو القضاء إلى محاسبة "المخالفين"

الحزب يوثّق استهداف مقر الفرقة 91 في "بيرانيت" (فيديو)

كتائب شهداء الأقصى: مقاتلونا يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع القوات الاسرائيلية في مخيم نور شمس

انطباعات إيجابية لزيارة ميقاتي الجنوبية.. وتخبط اسرائيلي بشأن الحرب على لبنان

البيسري: نعمل على حلول سريعة لتسهيل مرور اللبنانيين الآتين من سوريا والعالقين في سياراتهم على معبر المصنع الحدودي

تم نسخ الرابط