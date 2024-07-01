بعد أن هبطت اضطرارياً... انتهاء أزمة الطائرة الإسرائيلية في تركيا

أعلنت شركة طيران "العال" الإسرائيلية انتهاء أزمة طائرتها التي هبطت اضطراريا في تركيا، حيث رفضت السلطات تزويدها بالوقود لاستئناف رحلتها.

وأعلنت الشركة، الأحد، أنه لم يُسمح لإحدى طائراتها التي كانت متجهة من وارسو إلى تل أبيب بالتزود بالوقود في مطار أنطاليا، بعد قيامها بهبوط اضطراري في تركيا لإجلاء راكب لأسباب طبية.

وقالت في بيان إن "العمال الأتراك في مطار أنطاليا رفضوا تزويد الرحلة بالوقود قبل إقلاعها إلى إسرائيل، رغم أن الحالة كانت طبية".

وأوضحت الشركة أنه "تم إجلاء راكب لتقديم العلاج له، ثم أقلعت الطائرة بعد ذلك إلى رودس في اليونان حيث ستتزود بالوقود قبل توجهها إلى إسرائيل".

وأكدت مصادر دبلوماسية تركية أنه تم السماح للطائرة بالهبوط اضطراريا إثر تعرض أحد ركابها لوعكة صحية.

وقال مصدر دبلوماسي تركي: "كان من المقرر تزويد الطائرة بالوقود لاعتبارات إنسانية، لكن مع اقتراب الانتهاء من الإجراءات، قرر قائد الطائرة المغادرة بمحض إرادته".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الطائرة ظلت على مدرج أنطاليا لساعات عدة قبل إقلاعها إلى رودس.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 تشرين الأول، وتم إلغاء جميع الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين منذ ذلك الحين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد انتقد بشدة الحرب الإسرائيلية في غزة، وكثيرا ما أعرب عن دعمه لحركة حماس.