غالانت: لم أعلم بقرار إطلاق مدير مستشفى الشفاء

نقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن مكتب وزير الدفاع يوآف غالانت تأكيده لم يكن على علم بقرار إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، وذلك بعد انتقادات إسرائيلية طالت قرار إطلاق سراحه.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق اليوم سراح 50 أسيراً فلسطينياً، كان قد اعتقلهم خلال عملياته البرية في قطاع غزة ومن الممر الإجباري وسط القطاع، بعد مدد متفاوتة من الاعتقال في سجونه ومعسكراته الاعتقالية، وذلك من خلال السياج الحدودي شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ومن بين المفرج عنهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، الذي اعتُقل قبل أشهر، وفق فيديو انتشر لاستقبال الأطباء والمواطنين له.