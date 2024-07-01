تهديدات وابتزاز ... وكشف المستور غداً!

يعقد نقيب الصيادلة جو سلوم يوم غد الثلاثاء مؤتمراً صحفياً يتناول فيه حملة التهديد والتشهير التي يتعرّض لها بعد وضع يد النقابة على ملف يتعلّق يتزوير تاريخ صلاحية المتممّات الغذائية للأطفال, غامزاً بأن هذه الحملة تخفي أسبابا أبعد من موضوع المتمّمات وبالتحديد ما يتعلّق باستحقاق انتخابات الرابطة المارونية التي ستجرى في أوائل العام المقبل 2025.

في هذا السياق, أكّد سلوم في حديث إلى "ليبانون ديبايت", أن "هدف المؤتمر هو كشف المستور, بعد الحملة الخطيرة الذي يتعرّض لها", مشيراً إلى أنه "سيكشف كافة الأمور التي حصلت معه, منذ لحظة وضع يد النقابة على ملف المتممات الغذائية المنتهية الصلاحية".

وأشار إلى أنه "سيكشف وبالأسماء من هي الجهات التي تقف وراء هذه الحملة", مشدّداً على أن "ما يحصل لن يخيفه على اعتبار أن صحّة الأطفال خط أحمر".

وعن العلاقة بين التهديدات وترشّحه لإنتخابات الرابطة المارونية؟ ذهب سلوم للإعلان بكل صراحة عن استعداده للتخلّي عن رئاسة الرابطة المارونية أو أي موقع سياسي آخر إذا كان الثمن هو صحّة الأطفال ومرضى السرطان وصحّة كل المرضى".

وشدّد على أنه "لا يمكن لأحد بأن يقايضه على صحّة الأطفال وصحة المرضى مقابل أي موقع", مشيراً إلى أن "البعض يعتبر رئاسة الرابطة المارونية خنوع واستسلام لكنها بالنسبة لنا مقاومة حقيقية ومواقف وطنية وانسانية بامتياز".

وأكد سلوم, أن "التهديدات متعلّقة بقرار النقابة بمنع صرف هذه المنتوجات في الأسواق إلى حين صدور قرار عن وزارة الصحة", لكنه كشف أن "هذا الموضوع استخدم للإبتزاز بموضوع انتخابات الرابطة المارونية".