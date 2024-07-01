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مراقبو الاقتصاد سطروا محضر ضبط بحق صاحب محل مياه

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افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن أن "مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار، قاموا بجولات تفتيشية على المؤسسات التجارية والسوبر ماركات ومحال اللحوم والخضار والفاكهة ومحطات المحروقات، في أحياء مدينة النبطية وسوق الإثنين التجاري وفي بلدة كفررمان وبلدة القليعة قضاء مرجعيون، وكيل ورصرصة صهاريج محروقات في منشأة النفط منطقة الزهراني إضافة إلى صدور نتائج عينات المياه المكررة وعددها 5 والتي سحبت الأسبوع الماضي وأتت نتائحها 4 عينات مطابقة وعينة غير مطابقة قد سطر محضر ضبط بحق صاحبها، ووجه له إنذار بضرورة إصلاح الخلل خلال عشرة أيام ليسحب عينة ثانية ليبنى على الشيء مقتضاه".

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