أكثر من 24 ساعة على إختفاء ياسمين... ومناشدة! (صورة)

اختفت السيدة ياسمين حمادة البالغة من العمر 35 عامًا، صباح يوم أمس الأحد في محلّة وادي خالد في عكار, ولا تزال مفقودة حتى هذه اللحظة.

وفي التفاصيل, عَلِمَ "ليبانون ديبايت"، أن ياسمين خرجت من منزلها في وادي خالد, صباح يوم أمس الأحد بعد أن وضعت الفطور لزوجها وأطفالها الـ 6 ( 3 ذكور و3 إناث), وخرجت لشراء بعض الأغراض، ولم تعد منذ ذلك الوقت.

ولفتت المعلومات, إلى أن "ياسمين تعاني مؤخراً من اضطرابات نفسية, تعود وفق إدعاءات أهالي المنطقة إلى أعمال مرتبطة بالسحر والشعوذة".

وأشارت إلى أن "زوج المفقودة أبلغ القوى الأمنية التي لم تتحرّك بانتظار إشارة من القضاء".

وشكّكت المعلومات, "باحتمال وجودها لدى منظّمة كفى التي تعنى بالنساء المعنّفات, إلا أنه لدى مراجعة المنظّمة لم تؤّكد أو تنفي وجودها لديها, لأن ذلك يمسّ بمبدأ السرية في عملها".

وأكّدت المعلومات, أن "الأهل يعيشون حالة من القلق على مصير ابنتهم, وإن كانت لا تزال على قيد الحياة".

وناشدت عائلتها, كل من شاهد ياسمين أو لديه معلومات عن مكان تواجدها, الاتصال على الرقم: 76/423107 للإدلاء بالمعلومات التي قد تساعد في العثور عليها.