المرصد الاوروبي: خيوط جديدة تظهر في التحقيقات بملف الاختلاس وتبييض الاموال المتهم به سلامة

أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، الى أن "الدولة اللبنانية يجب أن تلجأ الى سن القوانين التي تساعد على استعادة الأموال المحولة الى الخارج، وابرزها القوانين التي تساعد على تسهيل التحقيقات".

ولفت المرصد الاوروبي الى أن خيوط جديدة تظهر في التحقيقات في ملف الاختلاس وتبييض الاموال المتهم به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتحديدا في ملف "أوبتيموم".

ودعا المرصد القضاء اللبناني النزيه الى متابعة التحرك في هذا الملف وصولا الى محاسبة المرتكبين واستعادة الاموال المحولة الى الخارج.