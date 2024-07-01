ميقاتي: إرادة اللبناني قوية وأهلاً وسهلاً بالرعايا الأجانب والعرب في وطننا

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن "لدى اللبنانيين إرادة للعيش وتحدّي كل الظروف الصعبة"، مشيراً إلى أنه مُطمئن للأيام المقبلة بأننا سنصل إلى حل، وقال: "إرادة اللبناني أقوى من أي مُشكلة وهو مُصرّ على الحياة".

كلامُ ميقاتي جاء خلال حفل إطلاق حملة "مشوار رايحين مشوار" للموسم الصيفي 2024 من واجهة بيروت البحرية، اليوم الإثنين، إذ قال: "في اليومين الأخيرين، رأيت كيف يقبل اللبناني التحدي ويريد العيش بالرغم من كل الصعوبات. لقد زرت الجنوب والتقيت ضباط الجيش وجنوده ووجدت كيف أنهم مستعدون في مراكز وسط أحداث جنوب لبنان، كما زرت مراكز الإمتحانات الرسمية في صور ورأيت أن الطلاب حضروا وسط غياب لا يُذكر، كما زرت اليوم مركز سرطان الأطفال وتفقدت الامتحانات الرسمية هناك وكيف أن الطلاب ملتزمون الحضور بكل جدية".

وأكمل: "هناك دول تنصح رعاياها بعدم الحضور إلى لبنان لكننا متأكدون أن من يكتب مثل هكذا قرار يحبّ أن يأتي إلى لبنان. العرب والأجانب يعشقون لبنان ونحنُ نحبهم جميعاً وأهلاً وسهلاً بهم في وطننا".

وختم: "أنا مُطمئن للأيام المقبلة بأننا سنصل إلى حل وإرادة اللبناني أقوى من أي مشكلة وهو مُصرّ على الحياة".