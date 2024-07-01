بعد تصريحاتها بشأن الحزب... الجامعة العربية "تتراجع"!

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، اليوم الاثنين، "تراجعه عن تصريحات سابقة له قال فيها إن الجامعة العربية لم تعد تصنف حزب الله منظمة".

وقال، في تصريح صحفي للمحررين الصحفيين المعتمدين لدي الجامعة: "تصريحاتي السابقة بشأن حزب الله فسرت في غير سياقها الصحيح".

واضاف زكي، "التحفظات على سلوك وسياسات حزب الله ما زالت قائمة داخليا وإقليميا".

ولفت إلى "ان قرارات الجامعة العربية ذات الصلة واهمها القرار الخاص بصيانة الامن القومي العربي ومكافحة الارهاب الذي ينص في احدي فقراته على الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الارهابية بما في ذلك إلى أي ميلشيات أو مجموعات مسلحة غير نظامية، وهو قرار معتمد باجماع الدول الاعضاء".

بدوره، أكد الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، أن "الامانة العامة تلتزم دوماً بالتنفيذ الكامل لقرارات الدول في كافة الموضوعات".

وشدد، على أن "التكليف الصادر للامين العام المساعد السفير حسام زكي بزيارة لبنان موفدا شخصياً من جانبه للتواصل مع القوى السياسية اللبنانية هو تنفيذ لقرارات مجلس الجامعة بشأن التضامن مع لبنان وتكليفها للامين العام في هذا الخصوص".