"الحزب" نعى الشهيد حمزة خضر شور من صور واستهدف مبانٍ ‏يستخدمها الإسرائيليين في مستعمرة غرانوت هجليل

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا ‏على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في ‏بلدة ‏البياضة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 01-07-2024، مبانٍ ‏يستخدمها جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة غرانوت هجليل بالأسلحة المناسبة وأصابوها ‏إصابة مباشرة".‏

كذلك أعلن الحزب، أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حمزة خضر شور "أبو عادل" مواليد عام ١٩٩١ من مدينة صور في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".