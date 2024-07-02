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سقط عدّة مرّات على الأرض... أهمّ لاعبي الكرة الإيطالية بحالة سكر! (فيديو)

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تم تصوير ماريو بالوتيلي وهو في حالة سكر بأحد شوارع إيطاليا، وانتشرت الفيديوهات بشكل واسع، بعدما حاول أحد الأشخاص مساعدته، لكن المهاجم السابق لـ"الآزوري" كان يسقط عدة مرات، مما أثار انتباه المارين في مدينة ليغنانو الساحلية.
وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الاثنين، أن المهاجم يقضي عطلة نهاية الموسم، وتمت رؤيته وهو في حالة سكر وملقى على الأرض.
وأصبح لاعب ميلان وإنتر ومانشستر سيتي السابق حرا بعدما انتهى عقده مع فريق أضنة ديمرسبور التركي.

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