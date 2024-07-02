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لبنان

أمينة سرّ نقابة اصحاب المطاعم: الحركة مقبولة في المطاعم والقطاع في جهوزية للموسم السياحي

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أعلنت أمينة سرّ نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان مايا نون أن الحركة مقبولة في المطاعم وأن القطاع في جهوزية للموسم السياحي وأنه يعيش "كل يوم بيومه"، لافتة الى أن هناك اصرار على المقاومة في المؤسسات وعلى الاستمرار وعلى توظيف اللبنانيين فيها. وقالت: "من واجبنا ان نظهر ان هناك سياحة في لبنان وأن نطلق الايجابية.
وفي حديث تلفزيوني تطرقت نون الى موضوع المطاعم غير المرخصة، مشددة على أن النقابة ليس لديها رقابة على المؤسسات، مشيرة الى أن وزارة السياحة هي من تتولى هذا الامر عبر جهاز رقابي خاص بها.
وأشارت الى أن 90% من المواد والمنتجات المستخدمة في المطاعم مستوردة ما يؤدي الى ارتفاع الأسعار وأن هناك مروحة أسعار تناسب الجميع.

وذكرت نون على أن كلفة الكهرباء مرتفعة جدا في المؤسسات، داعية من يريد أن يدخل في قطاع المطاعم التروي ودراسة مشروعه بشكل جيد حتى لا يفشل.

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