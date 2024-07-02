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شروق تناشد القضاء اللبناني بعد سجن زوجها الدكتور فود بسبب الممـنوعات

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عادت قضية جورج ديب والمعروف عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم دكتور فود وزوجته شروق صان شاين إلى الواجهة من جديد بعد مناشدة الأخيرة القضاء اللبناني، بإطلاق سراح زوجها من السجن، بعد اتهامه في قضية مخدرات.
وفي التفاصيل، قالت شروق في بث مباشر عبر منصة "تيك توك" إن زوجها الدكتور فود  بريء من التهم المنسوبة إليه، وبأنه تعرض لـ"مواجهة وصحافة صفراء لأنه إنسان ناجح".
وأضاف: "ابني لم يرَ والده منذ أكثر من شهر ونصف، كما إنني لم أرَ زوجي منذ ذلك الحين".
وتابعت شروق وقالت عبر البث المباشر: " أنا لست لبنانية، ولكنني زوجة مواطن لبناني، يحاكم على شيء لم يرتكبه، وذنب لم يرتكبه، لو سمحت أيها القاضي تنظر إلى قضيته، دليل براءته عندك، دليل براءته معك منذ شهر ونصف، أين العدل؟ كل إنسان بكبر بتقتلوه وبتغتالوه؟ ليش الظلم؟".
ووجهت شروق رسالة إلى المنظمات دولية لجعل قضية "دكتور فود" عالمية، معلقة: "بدي زوجي يتحاكم أمام كل الناس وتظهر براءته أمامهم، حق الناس تعرف أنه بريء، وأنه ليس تاجر مخدرات، وأنكم أنتم ركّبتوا هذا الملف حتى تعرّضوه للأذى، ولحتى تنهوه وتغتالوه. ليش؟ ماذا فعل دكتور فود"
الجدير يالذكر، أأنه كانت قد أصدرت السلطات المختصة في لبنان مذكرة توقيف غيابية بحق "دكتور فود"؛ بعد اتهامه بجرائم "تصنيع الممنوعات والإتجار بها وتهريبها إلى الخارج".
 

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