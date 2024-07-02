الجيش: توقيف 3 مواطنين بجرائم مختلفة في جبيل وخلدة وطربلس

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في بلدة أفقا – جبيل وأوقفت المواطن (م.ز.) لإقدامه على إطلاق النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية. كما أوقفت دورية أخرى في منطقة خلدة المواطن (ر.ح.) لإقدامه على إطلاق النار".

كذلك أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة الحارة البرانية - طرابلس المواطن (خ.ح.) لترويجه عملات مزورة.

وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص"..