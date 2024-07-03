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لبنان

منصوري يتوجه إلى أميركا لاجراء المتابعة الضرورية والاستباقية لتصنيف لبنان من قبل مجموعة "فاتف"

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علمت "النشرة" بأن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري يغادر لبنان فجرًا متجهًا الى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لاجراء المتابعة الضرورية والاستباقية لتصنيف لبنان من قبل فمجموعة العمل المالي "فاتف".
يُشار إلى أن تقييم منظمة "فاتف" حول تصنيف على اللائحة الرمادية للمنظمة من المرتقب أن يصدر في أيلول المقبل.
ويُذكر أن منصوري تحدث في 6 حزيران الماضي عن قرار مجموعة العمل المالي الذي سيقر في الخريف المقبل، وشدد على أنه سيعمل جاهدا على ألا يكون التقييم سلبيًا تجاه تصنيف لبنان.

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