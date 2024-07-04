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"جمعية محمد زيدان" تتابع اعمال الترميم التي تقوم بها في"سوق النجارين" في صيدا القديمة

صيدا اون لاين

انطلاقا من اهداف "جمعية محمد زيدان للإنماء في صيدا".. واستجابة لرغبة راعي "الجمعية" السيد محمد زيدان الذي يشدد على "أهمية متابعة الأعمال ميدانياً لضمان حسن وجودة التنفيذ".. جاءت الزيارة التي قام بها رئيس "الجمعية" المهندس الدكتور حاتم بديع الى المدينة القديمة لتفقد اعمال الترميم واعادة التاهيل التي تقوم فيها "الجمعية"، وذلك ل"ضمان تنفيذ تلك الاعمال بما يحقق الأهداف المرجوة لتحسين ظروف معيشة الأهالي".
وقد رافق المهندس بديع وفد ضم كل من المديرة التنفيذية لـ"الجمعية" السيدة فرح زيدان، والمهندسة ريم الميعاري، والسيدة رانيا زيدان، والسيدة ماريا حداد.
قام بديع والوفد بجولة في "حي سوق النجارين" في صيدا القديمة مطلعا على الاشغال في المنازل المستهدفة بإعادة ترميمها وتأهيلها بما يلائم البنية العمرانية والتراثية للمدينة القديمة وتحسين الاوضاع المعيشية للاهالي .
بديع شدد على أهمية التعاون بين الأطراف المعنية لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية، لافتا الى ان المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له، وفريق العمل يسعى لتجاوز أية عقبات قد تواجهه بهدف تسليم المنازل في الموعد المحدد، انسجاما مع خطة "الجمعية" الدائمة لرعاية مدينة صيدا القديمة وسكانها والمقيمين فيها من النواحي المختلفة.

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