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رياضة

من على المدرجات... شخصية "بارزة" ستشاهد مباراة ألمانيا وإسبانيا!

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سيحضر المستشار الألماني أولاف شولتس مباراة بلاده في ربع نهائي كأس أوروبا "يورو 2024" المقرر إقامتها يوم غد الجمعة أمام المنتخب الإسباني.
وأعلنت كريستيان هوفمان، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة أن شولتس سيكون حاضرا في المباراة التي ستقام بشتوتغارت.
وأضافت، يتطلع المستشار لاستمرار هذا المهرجان الأوروبي، حيث يلتقي الناس سويا باحترام وتقدير.
وكان شولتس حاضرا عندما فاز المنتخب الألماني على نظيره المجري بنتيجة 2 - 0، وفي التعادل مع المنتخب السويسري 1-1 في دور المجموعات، وعاد للتواجد في المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على نظيره الدنماركي 2 - 0 في دور الـ16.

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