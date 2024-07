مباراة مصيرية للبنان أمام أنغولا... من سيكمل المشوار إلى جانب إسبانيا؟

تعرض منتخب إسبانيا لضغط كبير قبل أن يضمن مكانه في نصف نهائي الدور المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بعد فوزه على أنغولا بنتيجة 89-81.

كان فريق المدرب سيرجيو سكاريولو بعيدًا عن أدائه المعتاد، لكنه كان يواجه أيضًا مجهودًا شجاعًا من الفريق الأفريقي حيث ناضل وقاتل بقوة من أجل الفوز الكبير.

وفي نظرة على أرقام اللاعبين الأنغوليين نرى أنَّ:

اللاعب جيلسون بانغو سجّل 15 نقطة بالإضافة إلى تحقيقه 9 Rebounds، اللاعب سيلفيو دي سوسا سجّل 14 نقطة بالإضافة إلى 6 Rebounds، وبرونو فيرناندو سجّل 11 نقطة وحقق 12 Rebounds.

أما من ناحية أداء الفريق الجماعي فأظهرت الإحصاءات التالي:

81 Points

44% Shooting from all distances

47% Shooting from 2 pts

38% Shooting from 3 pts

60% Shooting from free throws

40 Rebounds

16 Assists

6 Steals

2 Blockshots

من المؤكد أن أنغولا ستحظى بقدر كبير من التقدير على أدائها، وهذا لا يغير من حقيقة أن مباراتها مع لبنان ستكون على الأرجح هي الحاسمة لبلوغ الدور نصف النهائي لأنَّ الثقة ستكون عالية.

فعلت إسبانيا المتوقع منها وما كان تعين عليها فعله، وهو الفوز وصدارة المجموعة من خلال تحقيق إنتصارين متتاليين، وبدأت التخطيط لمواجهة نصف النهائي مع بولندا، أو فنلندا، أما ما بين لبنان وأنغولا فمباراة مصيرية تحدد من سيكمل المشوار وصيفًا للمجموعة.