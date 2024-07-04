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الجيش الإسرائيلي: مقتل نائب قائد سرية في معارك الجبهة الشمالية جراء صاروخ أُطلق من لبنان

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أعلن الجيش الإسرائيلي: مقتل نائب قائد سرية في معارك الجبهة الشمالية جراء انفجار صاروخ أطلق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل".
وكان قد أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏وردًا ‏على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة ‏وخصوصًا بلدة شبعا وإصابة امرأة مدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم ‏الخميس 04-07-2024 تموضعًا مستحدثًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة ‏كفربلوم بصلية من صواريخ الكاتيوشا".

هذا، أشار الحزب إلى أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏وفي إطار الرد ‌‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة ‏صور، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 04-07-2024 بأكثر من 200 ‏صاروخ من مختلف الأنواع، مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييلايت، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة كتيبة المدرعات التابع للواء ‏السابع في ثكنة غاملا، ومقر قيادة الفرقة 210 (فرقة الجولان) في قاعدة نفح، ومقر ‏فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن".
وفي بيان آخر، أعلن "حزب الله" أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏واستكمالًا للرد ‌‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة ‏صور، شنّت المقاومة الإسلامية يوم الخميس 04-07-2024 هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييلايت، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة ‏دادو، وقاعدة استخبارات المنطقة الشمالية ميشار، ومقر قيادة لواء حرمون 810 في ‏ثكنة معاليه غولاني، والقاعدة الرئيسية الدائمة لفرقة 146 ايلانيا، ومقر لواء غولاني ‏ووحدة إيغوز في ثكنة شراغا".

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