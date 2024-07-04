صفي الدين: الرد على اغتيال القائد أبو نعمة سيستمر والجبهة ستبقى قوية ومشتعلة

أكّد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي، أنّ "الجنوب سنحرسه جميعًا بعمائمنا وتاريخنا وثقافتنا ومجاهدينا، وسنبقى على العهد مع الشهداء الابطال".

كلام صفي الدين جاء خلال مراسم تشييع القيادي في "حزب الله" محمد نعمة ناصر الحاج " ابو نعمة" في مجمع "سيد الشهداء"- الضاحية الجنوبية.

ولفت صفي الدين إلى أنّ " الحاج ابو نعمة يغادر شهيدا وقائدا وحياة مليئة بالانتصارات وخفق الرايات"، مضيفًا "نفخر بهذا القائد فهو نموذجا للاقتدار الذي بلغته هذه المقاومة".

وقال: "في مقاومتنا لا تسقط راية ولا تختل جبهة ولا تضعف مواجهة، فحينما يرتقي قائد شهيدًا يستلم الراية آخر وتقوى فينا الارادة ويتصلب فينا الموقف"، مشيرًا إلى أنّه "على مدى تسعة أشهر هؤلاء المجاهدون يحققون نتائج باهرة جعلت العدو يقف حائرًا أمام إنجازاتهم في جبهة لبنان كما جبهة غزة".

وأوضح صفي الدين في كلام وجهه للإسرائيليين، أنّ "هذا الاغتيال لا يُعطيك أي ميزة عسكرية ولا يحتسب لك كانجاز بينما الانجاز هو ما حققه القائد ابو نعمة".

وذكر أنّ : الفشل في غزة يدل على ان هذا الجيش المنهك لا يقوى على تحقيق الانتصارات، وهذا الجيش بعد الضربات المتتالية من عام 2000 الى يومنا هذا لن يتمكن من تحقيق انتصارات في اي معركة او مواجهة".

وشدد صفي الدين على أنّ "الرد على اغتيال القائد أبو نعمة بدأ أمس وستستمر هذه السلسلة من الردود التي تستهدف مواقع جديدة لم يكن يتخيل العدو أنها ستصاب"، مضيفًا "ستبقى هذه الجبهة قوية ومشتعلة".