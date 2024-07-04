فاتورة بـ23 مليون ليرة.. ما قصّتها؟

اشتكى مواطنون مؤخراً من عدم وجود أي تحسينات على التغطية المالية للضمان الإجتماعي لقاء "فواتير الأدوية".

أحد المواطنين قال لـ"لبنان24" إنّه تقدم بفاتورة دوائية للضمان بقيمة 23 مليون ليرة لبنانية، إلا أنّ الضمان الإجتماعي أمّن تغطية مالية بقيمة 600 ألف ليرة لبنانية فقط.

بدوره، قال مصدرٌ في لجنة الصحّة النيابية لـ"لبنان24" إنَّ العمل جارٍ على تحسين واقع الضمان بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن المسائل المرتبطة بالأدوية وغيرها هي قيد متابعة من الضمان، وتابع: "التعاون مستمر وقائم بين اللجنة والضمان للوصول إلى تغطيات جيدة، وهذا الأمرُ حصل على صعيد العمليات الجراحية".

وسبق أن نشر "لبنان24" قبل أيام خبراً قال فيه إنّ التغطية الاستشفائية للمضمونين ما زالت حتى الآن 30%، مشيرة إلى أنَّ هناك مساعٍ لرفع هذه النسبة تدريجياً في حال تعزّز الوضع المالي لـ"الضمان"، وهذا ما يتمّ العمل عليه حالياً.

وأشارت المصادر إلى أنَّ ما تم إعلانه مؤخراً عن رفع التغطية المالية لأكثر من 200 عملية طبية بنسبة 90% قد دخل حيز التنفيذ، مؤكداً أنَّ هذا الأمر يسري على كافة المستشفيات الحكومية والخاصة.