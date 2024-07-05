خطّةٌ إسرائيلية للتركيز على الجبهة الشمالية!

اعتبر ممثلو البيت الأبيض، في محادثات خاصة، إن رئيس الولايات المتحدة مستعد لعقد لقاء مباشر مع بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي واشنطن في 24 تموز لإلقاء خطاب في مجلسي الكونغرس الأميركي.

يُرجَّح أن تكون الحرب المقبلة في لبنان أحد المواضيع الأساسية للمباحثات على أعلى المستويات. وكما قالت مصادر لـ "ABC News"، فإن قيادة الجيش الإسرائيلي أعدت خطة لتقليص تدريجي للوحدة العسكرية في قطاع غزة من أجل التركيز على حدودها الشمالية. ووفقا لمسؤولين في الدولة الاسرائيلية، فإن حركة حماس الآن غير قادرة على توجيه ضربات إلا على نطاق صغير، ويمكن تأجيل مهمة تدميرها بالكامل من أجل مقاومة حزب الله.

في محادثة مع صحيفة الغارديان البريطانية، قال الرائد في الجيش هاريسون مان، الذي ترك وكالة المخابرات هذا العام: "لا أعرف مدى واقعية تقديراتهم للدمار الذي يمكن أن تعاني منه إسرائيل، لكنني متأكد تقريبًا من أنه ليس لديهم أي فكرة واقعية عن مدى نجاحهم في هذه المعركة".

ووفقا له، إذا كانت القيادة الإسرائيلية تريد الحرب لأسباب سياسية، فيجب أن يفهموا داخل المؤسسة العسكرية أنّ من غير الممكن القضاء على قدرات حزب الله العسكرية.

وأكد مان الحجج المؤيدة لحقيقة أن "حزب الله قد راكم على مر السنين كميات كبيرة من الصواريخ التي سوف تتمكّن من اختراق "المظلة" الجوية المتقدمة بالدولة الاسرائيلية"