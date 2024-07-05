صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

متفرقات

انخفاض جديد مرتقب بدرجات الحرارة... اليكم التفاصيل

صيدا اون لاين

يؤثر طقس حار ورطب على لبنان مع بقاء درجات الحرارة عالية خصوصاً جبلاً بالتوازي مع استمرار الرطوبة عالية جدا ساحلا وفي المحيط ما يزيد من الشعور بالحرّ، اشارة الى انخفاض جديد مرتقب بدرجات الحرارة يومي السبت والاحد.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : رطب وقليل السحب مع تشكل ضباب على الجبال القريبة من الساحل
- الرياح :  جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر : متوسط الى مرتفع الموج (خاصة شمالا) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت  : غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل

الاحد  : غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل

اقرأ أيضا

المشهد الإقليمي الملبّد ينسحب على "الرّئاسة"

أرقام مبشّرة... 230 ألف عائلة تستفيد من هذا الدعم!

متورّط بتنفيذ أعمال نصب واحتيال... هل من وقع ضحيّته؟

السيد نصرالله يستقبل وفداً قيادياً من حماس!

وفاة ريما مصطفى سهيل الحلاق، الدفن عصر يوم الخميس في 4 تموز 2024

دعوى سلامة تابع... تكليفٌ من عويدات!

تم نسخ الرابط